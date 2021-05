Dopo la finale di Amici 20, Sangiovanni e Giulia Stabile non hanno avuto molto tempo per stare insieme. Proprio ieri la coppia, ha potuto riabbracciarsi dove tutto ha avuto inizio.

Giulia Stabile e Sangiovanni si incontrano dove tutto è iniziato

Ed infatti, se Sangiovanni ha firmato autografi durante la sua tappa romana negli store musicali, Giulia Stabile è stata negli studi Elios di Uomini e Donne in compagnia di Raffaella Mennoia e Rudy Zerbi, come mostrano i video online.

In serata la coppia si è potuta ricongiungere proprio negli Studi Elios e il video condiviso su Instagram da Raffaella Mennoia è diventato virale dopo poco tempo.

Secondo ciò che si legge sui social, Sangiovanni e Giulia Stabile avrebbero cenato con Maria De Filippi.

Oggi, invece, sono già in treno in direzione Milano dove andranno a registrare la nuova puntata di Verissimo che vedremo in onda questo sabato pomeriggio con Silvia Toffanin.

Essendo una coppia nata in televisione, la curiosità per i loro spostamenti è molto alta.

Proprio Giulia Stabile, intervistata ieri tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato di progetti estivi a breve termine, ipotizzando una possibile vacanza con il fidanzato: