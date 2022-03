Virginia Raffaele è stata una delle protagoniste indiscusse di Lol 2 – Chi ride è fuori. Durante le battute finali con Maccio Capatonda, l’attrice ha imitato Belen Rodriguez, riportando in scena uno dei suoi cavalli di battaglia.

Belen, a distanza di qualche giorno dalla fine di LOL, ha commentato l’imitazione di Virginia, così come riferiscono i colleghi di FunWeek: quale è stata la sua reazione?

Assolutamente positiva!

Belen, intervistata da Libero alcuni anni fa, non la pensava nella stessa maniera:

Non mi sta più simpatica quella imitazione. Lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare. Se fai tante puntate con la parodia di Belen, o di altre, perché a me pare che non si rinnovi mai, non ci puoi massacrare così sempre. All’inizio era leggera, adesso è troppo. Si è persa nell’emulazione, ora si diverte più a fare vedere la sua coscia per dimostrare che anche lei ha una fisicità notevole, per mostrare le sue di gambe. È decaduta nella volgarità, scontata, banale.

Nell’annunciare l’imitazione di Sabrina Ferilli ha detto, più o meno: ‘Vi presento questa attrice che senza fare sess* online è famosa lo stesso’. Cosa? Mi sono sentita ferita. Non ho mai nascosto quanto ho sofferto per la pubblicazione di quell’atto vigliacco fatto dal mio ex fidanzato quando ero molto giovane. Le parole di Virginia sono un’offesa alle donne, una di loro si è tolta la vita per la vergogna. Credo che abbia perso il rispetto delle donne.