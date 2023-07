La Rai blocca Filippo Facci? Secondo Repubblica.it l’azienda starebbe valutando il da farsi dopo l’articolo scritto sul caso La Russa. L’editorialista di Libero dovrebbe condurre la striscia giornaliera “I Facci vostri” su Rai2, progetto che potrebbe ora sfumare.

Facci e il caso La Russa, cosa sta succedendo in Rai

Le frasi di Facci sulla ragazza che ha denunciato Leonardo Apache, il figlio di Ignazio La Russa, accusato di violenza sessuale, non sarebbe affatto piaciuta. A storcere particolarmente il naso, è stato Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del Pd:

“Conviene alla Rai, al servizio pubblico, affidare un programma a Filippo Facci” che su Libero parla della vittima come di “una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa? Può la tv pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secondaria?

Ed ancora, domanda:

E che dice il comitato etico della Rai? Il servizio pubblico può consentire una lettura del genere sulle donne? Pensateci bene dirigenti di viale Mazzini. Il servizio pubblico è di tutti ma non può esserlo dei sessisti, dei razzisti e del pensiero fascista.

Interpellato dall’agenzia Ansa, Facci ha fatto un passo indietro:

Riscriverei quella frase? No, perché conta un solo fatto: che la frase non ha portato niente di buono e che ha fatto malintendere un intero articolo. La professionalità innanzitutto, l’orgoglio personale poi.

Secondo il giornalista si è trattata di una polemica “costruita sul nulla” e spiega che da giorni si stava trovando un pretesto per attaccare la Rai, rea di avergli proposto “una collaborazione per ora non formalizzata”, ribadendo che chiunque abbia letto l’articolo per intero lo avrebbe trovato “equilibrato ed equanime”.