“Quattro concorrenti con il cellulare”, ex del Grande Fratello Vip senza freni

Questa settima edizione del Grande Fratello Vip è ricchissima di polemiche sia dentro che fuori la Casa. Dana Saber, proprio in una recente diretta Instagram ha sparato a zero sugli altri concorrenti svelando degli ipotetici retroscena.

Secondo Dana Saber, alcuni vipponi del GF Vip avrebbero avuto il telefono nella Casa: “Quando sono entrata Patrizia mi ha detto: “Io sono sempre stanca”. Stanca? Ma cosa? Dormiva sempre nella suite più f**a, con pure il telefono”.

Poi ha aggiunto:

Wilma lo stesso, Antonino anche…e anche Milena. Chiedete ad Alfonso di mandarvi i numeri, così potete chiamarli direttamente. Eh chi ha il cellulare… Non solo, non solo.

La ex concorrente ha parlato pure della scarsa igiene nella Casa del Grande Fratello Vip confidando che ci sarebbero dei luoghi dove i vipponi possono fare ciò che vogliono senza essere ripresi:

Un bagno in venti… tranne quelli che hanno la suite. All’inizio Wilma mi ha fatto fare la doccia nella sua suite, dove non ci sono le telecamere ma poi mi hanno detto di non andare più.