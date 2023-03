Edoardo Donnamaria è uno dei protagonisti più controversi di questa particolare edizione del Grande Fratello Vip che sta per giungere al termine (la finale il prossimo 3 aprile su Canale 5).

Anche per questo motivo, alcuni ex concorrenti (e non) del Grande Fratello Vip, hanno avuto modo di svelare il loro punto di vista sulle dinamiche di Donnamaria.

Tra coloro che sono rimasti delusi dall’atteggiamento di Donnamaria c’è anche Charlie Gnocchi. L’ex vippone intervistato da SuperGuidaTV, ha parlato dell’aspirante trapper:

Una delusione per me è stato Edoardo Donnamaria perché lo trovavo un compagno di giochi ideale invece si è buttato in questa storia ed era intrattabile, Tavassi è riuscito a tirare fuori il suo lato simpatico.

Marco Bellavia anche, perché non ha capito lo spirito del Grande Fratello. Attilio Romita che avevamo costruito un bel rapporto, ma è un po’ permaloso, pensava che tutto quello che si faceva lo si faceva per un doppio fine, in realtà Attilio è una persona con cui si può condividere molto, alla fine ha fatto un percorso tutto suo che non ho tanto capito.