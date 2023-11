Rosa Perrotta è stata protagonista di una intervista nel corso della trasmissione Generazione Z su Rai2, durante la quale si è raccontata parlando del suo passato alla corte di Maria De Filippi, di Uomini e Donne, dell’amore per Pietro Tartaglione e dei guadagni su Instagram.

Come è arrivata a sedere sul trono di Uomini e Donne? Rosa Perrotta lo ha raccontato nel corso dell’intervista, spiegando che la sua non sarebbe stata una autocandidatura:

Mi arrivò una telefonata nella quale mi hanno detto che Maria De Filippi voleva conoscermi. Io ovviamente ero sconvolta da questa notizia ma felicissima. Così decisi di fare questo colloquio, anche se ero presa da altre cose, ma non potevo perdere l’opportunità. Dopo una settimana mi chiamarono per dirmi che ero stata presa.

Grazie al percorso a Uomini e Donne ha conosciuto Pietro Tartaglione, suo attuale compagno. A tal proposito ha svelato un ulteriore retroscena. Lui pare la corteggiasse già da un anno sui social:

Mi scriveva su Instagram, ma io non lo calcolavo, non ero in cerca di una relazione né dell’amore della mia vita, ero presa da altro. Me la tiravo un pochino, poi vedendolo lì mi sono perdutamente innamorata.