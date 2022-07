Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Alessandro Rosica (conosciuto sul web come Investigatore Social), non ha dubbi e parla di un rapporto che “scricchiola” già da qualche tempo, svelando alcuni retroscena.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Spunta un retroscena

E’ crisi profonda tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Alcuni utenti, ultimamente avevano notato atteggiamenti strani, ho deciso di approfondire. Purtroppo è vero, c’è crisi, i due dormirebbero addirittura separati.

Alla base delle loro problematiche non ci sarebbero dei tradimenti, così come aggiunge Rosica.

In effetti, sbirciando il profilo Instagram di entrambi, non compaiono delle fotografie insieme da più di un mese (non possiamo sapere, però, se i due sono apparsi nelle reciproche storie).

La precedente crisi

Rosa e Pietro avevano già vissuto un precedente periodo di crisi spazzato via dall’arrivo del secondo figlio, il piccolo Mario Achille nato lo scorso anno.

Proprio in quella occasione, la Perrotta aveva spiegato i motivi delle loro difficoltà nel dicembre del 2020:

Io e il mio compagno stiamo attraversando un momento molto delicato e molto particolare. Vorrei rispondere a tutte le vostre domande, e rispondere in primis a me stessa ma non è così semplice. Ci dobbiamo del tempo, ci dobbiamo della comprensione e dobbiamo darci noi stessi delle risposte prima di poterle dare agli altri. Non vogliamo nascondere qualcosa perché non abbiamo nulla da nascondere. Quello che posso dirvi da parte mia è che ho faticato per costruire quello che ho oggi e la mia famiglia è la cosa più preziosa e la tutelerò più che posso. Lotterò sempre fino a quando capirò che ci sarà motivo di lottare per questa cosa, questo è quello che posso dirvi. Spero di non risultata sgarbata o maleducata nel chiedere un po’ di comprensione perché siamo persone come tutte le altre, come voi.