Come ben sapete, Rosa Perrotta è in attesa del secondo figlio di Pietro Tartaglione. Dopo la nascita del piccolo Domenico Ethan, sta per arrivare anche Mario Achille.

Ma per quale motivo il secondogenito di casa Tartaglione-Perrotta si chiamerà in questo modo? A svelare “l’arcano” di pensa Pietro tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo:

Siamo tradizionalisti: Mario è il nome del papà di Rosa. Domenico, invece, è quello di mio padre.

Nonostante Rosa e Pietro siano tradizionalisti, hanno voluto dare una “seconda chance” ad entrambi i figli mettendogli il doppio nome (Ethan e Achille).

La crisi della coppia

Nell’annunciare il sesso e il nome del secondo figlio, Rosa Perrotta aveva scritto su Instagram: “It’s another boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti…Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan. E noi siamo super felici. Ti aspettiamo Mario Achille”.

La coppia ha dovuto affrontare anche una difficile crisi che si è fortunatamente conclusa con la voglia di ingrandire la famiglia. Proprio la ex tronista di Uomini e Donne, a tal proposito ha svelato:

Stiamo ritrovando la nostra serenità, il nostro equilibrio. Comunque nella vita si può rimediare a tutto quando c’è amore.