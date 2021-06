Ogni influencer, si sa, guadagna grazie alle sponsorizzazioni sui social. Ormai non è più un segreto e da quando questo lavoro si è diffuso, sono in tanti ad ambire su Instagram ad un posticino al sole alla stregua di tanti nomi celebri, da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, passando per la non meno seguita Beatrice Valli.

Beatrice Valli ed i presunti guadagni social

La nota influencer, ex volto di Uomini e Donne, per ogni post su Instagram guadagnerebbe una cifra da capogiro. A parlare dei presunti guadagni di Beatrice, come riporta Novella 2000, è la pagina TikTok “Quando Guadagna”, sulla quale è possibile scoprire interessanti curiosità e indiscrezioni sui guadagni delle star.

Ovviamente non non c’è alcuna certezza in merito alle cifre legate ai guadagni della Valli ma in merito la pagina TikTok svela: “Quanto guadagna Beatrice Valli per ogni post? 10.000 Euro” (QUI il VIDEO).

L’indiscrezione ovviamente non trova conferma nella stessa diretta interessata, la Valli, che vanta un seguito altrettanto importante pari a quasi 3 milioni di follower. Sul suo profilo l’influencer, oltre alle sponsorizzazioni propone ai suoi utenti anche molte piacevoli parentesi legate a momenti di vita quotidiana.