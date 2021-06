Giulia De Lellis è molto apprezzata dai follower anche perché è senza filtri. Ecco perché, facendo “mea culpa” ha svelato di aver fatto una figuraccia con il fidanzato Carlo Beretta “vittima” di una scenata di gelosia.

Ho appena fatto una figura indescrivibile. Praticamente ci ho messo 10 ore per fare queste storie perché continuavo a fare chiamate su chiamate e cose. Oggi il mio fidanzato è uscito in barca con degli amici. Lui non sa di questa figuraccia, o meglio, lo scoprirà tra 3, 2, 1…

Lui è uscito in barca con i suoi amici e mi ha fatto una lista di persone presenti. Perfetto. Ad un certo punto vedo un suo amico, nostro amico. Io ero convinta fosse lì anche lui. Questo nostro amico ha messo una storia con una bella ragazza e si vedevano lì. La ragazza in questione non era nella lista degli invitati a cui io ero a conoscenza. Allora li inizio a chiamare tutti. Ovviamente in FaceTime, in videochiamata e non risponde nessuno!