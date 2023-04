Il suo ultimo quadro, Nikita Pelizon lo ha realizzato poco prima di entrare nella Casa del GF Vip, in occasione della settima edizione che è terminata esattamente con la sua vittoria. Ora che la sua esperienza televisiva è terminata, Nikita continua a dedicarsi alla sua arte.

Ne ha parlato di recente proprio con Il Messaggero. A quanto pare, nonostante la vittoria del GF Vip 7 abbia stravolto la sua vita, ogni volta che Nikita ha la possibilità di tornare nel suo bilocale milanese si mette a fare esattamente ciò che più le piace, ovvero l’artista.

Ecco cosa si legge su Il Messaggero, in riferimento alla descrizione del suo ultimo quadro:

Ed è così che ha deciso di descriverci l’ultima sua opera. Un quadro appoggiato al muro insieme a tanti altri. In questo c’è lei da piccola, con la bibbia in mano, con la gabbia della religione. Ci sono i numeri dentro un grande occhio che l’osserva, la segue in tutto quello che fa. Numeri legati alla numerologia che le avevano indicato la strada da intraprendere. Numeri che l’hanno portata verso il GF Vip.

Sopra il grande occhio due piccoli cartelli, due frasi che Nikita ripete di continuo: “Indi per cui…” («Sui social mi prendo di continuo in giro perché dico sempre questa frase…») e “Scialla”.

Più sopra un’arcobaleno, un qualcosa che poteva esplodere come una bomba, ma anche una farfalla «perchè nella vita bisogna essere leggeri». E poi la fine, la sua finale: lei, Niki che uscita con il suo cuore, con i suoi capelli blu, con il suo motto che l’accompagna ancora: “Surfa sulla tua vita!”.