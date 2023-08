L’ex Vippona Elenoire Ferruzzi al centro delle polemiche per una serie di tweet tra il nonsense e la censura. Non sono passate inosservate le frasi scritte sul social dall’ex protagonista del GF Vip, che già nelle passate ore si era espressa contro Antonella Clerici definendola “un uomo”.

Elenoire Ferruzzi hackerata? “Sotto shock”

Nella tarda serata di ieri, però, Elenoire Ferruzzi è tornata evidentemente in possesso del suo profilo su Twitter e ci ha tenuto a far sapere di essere stata vittima di hackeraggio:

Ragazzi mi hanno hackerato il profilo e’ successo un disastro! Scusate ho letto cose disumane non ero io. Elenoire Ferruzzi.

Successivamente ha chiesto ai suoi follower la cortesia di cancellare i commenti “perché i malfattori rispondevano in modo orripilante” e si è detta “scioccata” da quanto accaduto.

Eppure, nonostante il suo intervento sotto shock, non tutti le hanno creduto. In particolare una utente ha sottolineato come non fosse rimasta poi così tanto sorpresa dalle sue uscite:

Non ci è mai venuto il dubbio perché non è che prima i tuoi tweet fossero molto diversi.

In effetti basta andare nelle sue risposte di Twitter (mai cancellate) per rendersi conto dei toni spesso sopra le righe usati anche in passato dall’ex Vippona (anche in quel caso opera di un hacker?).