E’ un momento di totale relax per Antonella Clerici, prima di fare ritorno sul piccolo schermo con i vari impegni, in vista della prossima stagione tv. E proprio attraverso il suo profilo Instagram la nota conduttrice ha voluto svelarsi senza filtri, in tutta la sua naturalezza.

Antonella Clerici “senza filtri” sui social: interviene Elenoire Ferruzzi

“Per me la vera vacanza e’ cosi’. Senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi ne’ vestiti eleganti ne’ movida.Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicita’… sereno agosto a tutti”, ha scritto Antonella Clerici nella didascalia allo scatto che la vede immersa nel verde ed in totale relax.

Sono stati tanti i commenti di volti noti ed amici della conduttrice, tra cui Rita Dalla Chiesa che ha commentato: “Ecco, per me le donne vere sono queste. Ti abbraccio e buon agosto a te, Antonellina bellissima”.

Di tutt’altra idea l’ex Vippona dell’ultima edizione del GF Vip, Elenoire Ferruzzi, che con il suo commento ha spiazzato tutti. “Un uomo”, ha scritto in modo assolutamente indelicato e totalmente distante da quell’idea di solidarietà femminile tanto decantata. Un commento evitabile e che non è passato inosservato su Twitter. E poi ci si domanda come mai Pier Silvio Berlusconi abbia optato per una svolta anti-trash.