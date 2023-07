Prima serata 2023, Canale 5: quando inizia il Grande Fratello, news e date

La prima serata di Canale 5 riprende a pieno regime da settembre 2023, incominciando dal Grande Fratello in chiave Vip e Nip e proseguendo con gli altri programmi che andranno in onda sulla rete ammiraglia.

TVBlog ha svelato la data d’inizio del Grande Fratello facendo delle precisazioni anche su Amici e Tu si que vales, spettacoli ideati da Maria De Filippi:

ll reality show condotto da Alfonso Signorini sarebbe dovuto partire lunedì 18 settembre, ma Mediaset starebbe spingendo affinché il varietà anticipasse di 7 giorni. Il Grande fratello Vip 8 dunque potrebbe iniziare lunedì 11 settembre.

Discussioni sono in atto in merito, ma al momento non è stata ancora presa nessuna decisione definitiva, mentre fioccano indiscrezioni sul cast. Deciso invece il doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì. Devono ancora essere decise le date di partenza di Amici domenicale e di Tu si que vales.