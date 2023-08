Myrta Merlino si è messa già al lavoro in vista del nuovo Pomeriggio 5. Riuscirà a far dimenticare ciò che è stato per dieci anni con Barbara d’Urso alla conduzione? Lei ce la starebbe mettendo tutta e lo si comprende proprio dalle prime anticipazioni trapelate in questi giorni. Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo Pomeriggio 5 in partenza dal prossimo 4 settembre?

Pomeriggio 5 di Myrta Merlino: il nuovo programma senza Barbara d’Urso

L’intenzione di Myrta Merlino sarebbe quella di coinvolgere il più possibile il pubblico, sia da casa che in studio con le notizie quotidiane che saranno commentate e affrontate in diretta. Questa sarà proprio una delle più importanti novità dell’edizione in partenza.

Lo ha svelato la stessa conduttrice nel corso di una recente intervista a Sorrisi. Intanto Pomeriggio 5 avrà uno studio del tutto nuovo ed andrà in onda in diretta dal Palatino. Al suo interno ci saranno tre grandi schermi, con i quali intende entrare a pieno in quella che è la realtà. Inoltre è prevista la presenza del pubblico parlante.

Nel corso del programma saranno trattato vari temi spaziando dalla cronaca all’intrattenimento ma con toni del tutto differenti rispetto a quelli del passato, sebbene quello di Myrta Merlino sia molto simile ad un ritorno alle origini, dal momento che anche la d’Urso in passato aveva coinvolto il suo amato pubblico.

Il nuovo #Pomeriggio5 avrà tre schemi enormi e il pubblico parlante. Si aprirà con attualità poi cronaca, società, costume e spettacolo con molti collegamenti e inviati. #MyrtaMerlino vestirà Armani. Da lunedì 4 Settembre alle 17:25 su #Canale5#AscoltiTv pic.twitter.com/2b9pxAYCqK — Boomerissima (@Boomerissima) August 14, 2023