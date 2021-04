Dopo la mancata domanda sulla legge Zan a Giorgia Meloni, che ha creato scompiglio in rete, anche ieri sera Tommaso Zorzi è stato tra i protagonisti de Il Maurizio Costanzo Show, ricevendo un attacco fin troppo veemente da parte di Mauro Coruzzi in arte Platinette.

A differenza di quello che può pensare Tommaso, se io non rappresento gli omosessuali italiani è perché non voglio rappresentare nessuno. Ciascuno di noi è fatto in maniera differente. Dato che mi hai promesso due sberle nella Casa del Grande Fratello vorrei sapere se hai ancora voglia di darmele.

Tommaso Zorzi ha cercato di replicare all’attacco di Coruzzi:

Platinette ha continuato:

Non era ancora la legge Zan. Se si cita, si cita bene, se posso insegnarti qualcosa. Non è vero, vai a rileggere l’intervista. La mia lamentela era data dal fatto che detesto che le coppie gay di uomini affittino l’utero perché non è un forno per fare i figli a loro immagine e somiglianza. Gli omosessuali hanno un senso del vittimismo esagerato. Io non voglio rappresentare nessuno. Nessuno ha messo in dubbio che si debbano condannare le aggressioni omofobe, ci sono le leggi e vanno rispettate, ma la mentalità non si cambia con le leggi.