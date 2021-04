Ultimamente Aurora Ramazzotti, migliore amica di Tommaso Zorzi, ha svelato di essere stata vittima di catcalling, a distanza di alcuni giorni, sulla questione è intervenuto Er Faina, ex volto di Temptation Island che ci ha riportato al Medioevo.

Tommaso Zorzi contro Er Faina

Io posso capì se uno, che ne so stai a passeggià, viene là e te rompe proprio er c***o. Lo posso capire. O te insulta. Ma se uno, ma che c’è un manuale de rimorchio, ao? Ma uno passa, che ne so, vede du belle gambe. Ao, almeno, quanno ero piccolo io se faceva così. A fantastica! Ao e mica ti ho detto vaf***o brutto cesso, ao! Io, veramente… Il catcalling? Pe du fischi? Per due fischi er catcalling? Io non so ndo c*o andremo a finì. Io ripeto, perché poi non voglio eh… Se qualcuno te ca er c**o, che viene là e te tocca so d’accordo con te. Ma se uno te fischia e ti dice: “A bella!” ma vattene e dije grazie!

Er Faina è nuovamente intervenuto:

È sottointeso che il mio discorso di prima vale per i ragazzi, ovviamente. Certo che se a una di sedici anni je se affianca uno de sessanta, je fischia e je fa: “bella!”, ma je tiro uno scarpa io se ce sto!

oggi damiano er faina ci delizia con la sua visione ottocentesca dei rapporti umani parlando di cat calling, dato che è una donna e sa benissimo come ci si sente, vero?

la propria libertà finisce quando inizia quella degli altri, pic.twitter.com/m5OBoRkwzH — quella etero (@iosonoariete) March 31, 2021

Pronta la perfetta replica di Tommaso Zorzi:

Ma diamo la linea a Er Faina e il suo punto di vista sul catcalling. (Con catcalling s’indica tutta quella serie di apprezzamenti fatti a una donna per la strada da parte degli uomini che risultano essere tutto tranne che dei veri complimenti. Fischi, frasi come “ciao bella” o “esci con me stasera?”, non sono né un modo per cercare di conoscere la ragazza in questione né per dimostrare un reale interesse. Si tratta di una vera e propria molestia verbale).

Zorzi ha poi proseguito:

A questo punto dopo aver pseudo chiarito su una tematica riguardo la comunità LGBT con Er Faina mi torna con questa cosa qui diventa compassione. Nel senso che mi fa pena e mi dispiace il fatto che lui non riesca ad elaborare un ragionamento che abbia un senso. Una donna non può essere ridotta ad un paio di gambe e questo può legittimare un uomo a fischiarle per strada. C’è stata un’evoluzione della specie, non siamo più delle bestie. Mi rendo conto che parlare di evoluzione per quanto riguarda Er Faina è un po’ un iperbole, però quello che mi dispiace non è tanto il fatto che lui sia, più che ignorante, stupido. È il fatto che lui sia seguito che lo rende pericoloso, cioè è questo un po’ il punto. Mi auguro che prima o poi la gente possa capire che sono soggetti veramente pericolosi ed uso proprio la parola pericoloso perché non c’è una parola migliore, sono proprio pericolosi.