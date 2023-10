Pietro Perdini è il compagno di Marisa Laurito, celebre attrice, cantante e showgirl, nata il 19 settembre 1951 a Napoli. La sua carriera nel mondo dello spettacolo si è distinta per la sua versatilità e il suo talento, mentre la sua vita privata è stata spesso al centro dell’attenzione dei media: scopriamo se ha avuto anche un marito e dei figli.

Pietro Perdini è il compagno di Marisa Laurito: figli ed ex marito

Marisa Laurito ha iniziato la sua carriera artistica fin da giovane, esibendosi in teatri locali e partecipando a spettacoli di varietà. Ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico e dei critici grazie al suo talento e al suo carisma. È diventata famosa per le sue esibizioni canore e ha lavorato in teatro, in televisione e al cinema.

Nonostante sia un personaggio pubblico, la vita privata di Marisa Laurito è sempre stata lontana dai riflettori: ha un marito oppure dei figli?

Attualmente l’attrice è legata a Pietro Perdini, noto imprenditore nel mondo della cucina oggi in pensione. La coppia sta insieme dal 2002, ma non convivono e non hanno figli.

Proprio la Laurito ha parlato del primo incontro con Perdini durante Vieni da Me da Caterina Balivo:

Renzo Arbore mi chiamò e mi portò in un ristorante con Luciano De Crescenzo. Quest’ultimo se ne andò e allora Renzo mi portò in un bar dove Pietro era stato portato da un amico. Lì loro si sono salutati e poi si è avvicinato, mi ha baciato la mano.

Al Corriere della Sera, Marisa Laurito ha aggiunto:

Lui è responsabile nei miei confronti. Abbiamo entrambi molta sicurezza e anche tanta libertà. Non ho bisogno di essere protetta, ma mi fa piacere sapere che ho qualcuno accanto pronto a proteggermi. è importante, nei momenti di tregenda, avere una persona che non si tira indietro.

L’ex marito e il matrimonio “lampo”

Prima di innamorarsi di Piero Perdini, Marisa Laurito aveva chiuso il suo matrimonio lampo (durato appena tre mesi) con Franco Cordova.