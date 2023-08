Pierpaolo Spollon ha confidato di avere due figli ed ha spiegato per quale motivo aveva sempre preferito non dirlo pubblicamente. Intervistato da Repubblica, l’attore di numerose fiction italiane, ha spiegato perché ha voluto “omettere” questa informazione.

Giravo a Roma e scappavo a casa per vederlo anche poche ore. Poi una notte ero stanchissimo, piangeva l’ho preso in braccio e mi stava scivolando. Ho provato un terrore puro.

Ad aiutarlo in questo difficile ruolo è stata la terapia:

Ho capito che dovevo parlare di quella paura e sono andato dallo psicoterapeuta. Quando mi ha chiesto: perché è qui? Ho risposto: avevo mio figlio in braccio, ho avuto paura, avevo bisogno di parlarne. C’è la necessità di riconoscere le proprie emozioni, anche il senso di colpa. Ho capito l’apprensione di mia madre.

Ho capito che nella vita bisogna tirare fuori quello che proviamo. Padova è una città universitaria, si legge di ragazzi che si tolgono la vita: non sono riusciti a portare a termine gli esami, hanno finto con la famiglia e non reggono la vergogna. Ecco, i pesi vanno tirati fuori, non puoi pensare che un padre o una madre non capiscano; il dialogo ci salva.

I figli sono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il privato è privato, con due bambini, non aveva più senso.