Pierpaolo Pretelli farà parte del cast del musical di Mare Fuori? A quanto pare la risposta è sì e la news potrebbe fare impazzire gli estimatori dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La notizia è stata anticipata dal profilo Instagram di SDL TV Gossip che ha raccontato alcuni indizi circa la possibilità di vedere Pierpaolo nel cast del musical che prende spunto dalla famosa serie TV:

Le nostre fonti confermerebbero la presenza di Pierpaolo, che ha mostrato di saper cantare già a ‘Tale e Quale Show’, come membro del cast. Se il rumors trova conferma noi facciamo un grande in bocca al lupo al ragazzo.

La notizia pare sia certa: nel musical nato dalla serie tv dei record ‘Mare Fuori’, ci sarà anche l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli. Oltre agli indizi sparsi in rete: lui che recita la ‘Livella’ del grande Totò, le vacanze quest’estate in barca con Maria Esposito alias Rosa Ricci anche lei protagonista del musical, i ‘segui e i like’ sparsi in questi giorni dal compagno di Giulia Salemi.

Cosa ne pensate?

Comunque a conclusione di tutto a me da fan basta che lavorano in modo che noi li possiamo vedere in televisione o da altre parti un fan deve gioire dei loro successi lavorativi e io non vedo l’ora di rivederli all’opera qualunque cosa facciano io sono felice per loro #PRELEMI

— Giuly&Pier2cuorieunanima (@martinaFirenze) September 15, 2023