Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano? Se il gossip di Dagospia si dirige in questa direzione, presumibilmente riprendendo le parole dell’italo persiana che, intervistata da SuperGuida TV, non si era tirata indietro, alcuni gesti social hanno impensierito i fan.

Pierpaolo e Giulia Salemi in crisi? Ecco cosa è successo ieri

Ieri è stato il compleanno di Pierpaolo Pretelli. Proprio l’ex concorrente di Tale e Quale Show, ha condiviso un post con il figlio e non vi è traccia della sua fidanzata.

Giulia Salemi pubblicamente non ha scritto nulla ed è assente dai social da circa 24 ore. Anche alcuni like mancati nelle ultime fotografie su Instagram stanno facendo insospettire gli estimatori e si parla di una forte crisi.

Giulia e Pierpaolo ieri sera avevano in programma una serata di lavoro (anticipata da una cena privata). Tramite i video comparsi sui social (si diceva che nella Masseria dove era stato organizzato l’evento ci fossero problemi di connessione internet) la coppia si è mostrata piuttosto distante.

Cosa stia succedendo tra Pierpaolo e Giulia non possiamo saperlo e non ci azzardiamo a trarre conclusioni affrettate. E’ pur vero che tra di loro c’era un certo imbarazzo ed i pochi avvicinamenti ne sono stati la dimostrazione.

Di contro, mi viene da fare una riflessione. Se Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avessero vissuto un forte litigio quando i social ancora non facevano parte della nostra vita in maniera tanto ingombrante, le cose sarebbero state ridimensionate da una attenzione pubblica decisamente meno “morbosa” di quella attuale.

I gesti (esclusivamente pubblici) hanno evidenziato una certa lontananza ma della parte privata nessuno dovrebbe metterci il becco.

Ecco alcuni video della serata di ieri e delle riflessioni social.

Lei mani in tasca ha fatto la foto e si e’ scansata #prelemi https://t.co/ngEi5Pr2lm — Grazia (@Grazia33939248) July 31, 2022

Io li vedo tranquilli magari avevano litigato ma raga ceh è il suo compleanno meno pranoie #prelemi pic.twitter.com/qm2ADLKmnW — mai na gioia (@selvybell) July 31, 2022

Il gelo di ieri è stato un colpo al cuore…non li avevo mai visti così distanti pur essendo vicini,non può essere cambiato tutto in 1 giorno,Giulia non l’ho capita come se si fosse rotto qualcosa,ma all’ improvviso è impossibile #prelemi — Jennifer (@_percepisco) August 1, 2022

Non è solo il non pubblicare più nulla con lei ma snobbarla completamente. Mai un complimento, un elogio, mai una dedica, non un in bocca al lupo. Però poi sui social mette like a cani e porci e segui ambigui. #prelemi — IleniaPuma (@IleniaPuma) August 1, 2022

Giulia è sempre stata molto attenta nel dargli tutte le dimostrazioni anche pubbliche, su questo non ha mai avuto mancanze. Per arrivare a non fargli gli auguri pubblici avrà i suoi motivi. Ribadisco che lui invece con quel post è stato davvero piccolo. #prelemi — Olimpia (@OlimpiaVener) August 1, 2022