Giulia Salemi intervistata dai colleghi di SuperGuidaTV, ha raccontato la sua nuova esperienza lavorativa con il Giffoni Music Concept ed ha parlato della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, svelando se prenderebbe mai parte a Temptation Island.

Sto bene, sto vivendo benissimo questo Giffoni 2022. Sono alla conduzione del “Giffoni Music Concept” con Nicolò De Devitiis. Ogni sera siamo sul palco a cercare di far divertire le persone. E’ un ulteriore tassello che si aggiunge alla mia carriera al mio percorso di crescita. Sono contentissima, Giffoni ha un clima speciale, l’ambiente è speciale. Ci sono delle persone stupende e questo permette di lavorare in sintonia e in armonia. Sono proprio felice.

A me basta avere un microfono e un palco che sono contenta. Io amo la conduzione a 360°. A settembre partiranno nuovi progetti, torna “Salotto Salemi” su La5 con un nuovo cast che non vedo l’ora di annunciare. Io lavoro ogni giorno per cercare di costruire il mio futuro. Faccio molta gavetta, non si scappa dalla gavetta. Se è destino, man mano i miei sogni si realizzeranno. Non mi posso lamentare. Aspetto la mia opportunità, nel frattempo studiamo e lavoriamo.