Pierpaolo Pretelli, senza volerlo, finisce al centro di un piccolo “caso” per una gag dall’intento ironico e nella quale ha tirato in ballo alcune sue fan tornando a citare Domenica In. Le frasi sarebbero state pronunciate durante una sua esibizione dal vivo avvenuta a Maratea, la sua terra.

Pierpaolo Pretelli e la gag

Una serata tranquilla, quella trascorsa da Pierpaolo Pretelli a Maratea durante la quale con la sua simpatia ha fatto sorridere i presenti sfornando battute chiaramente preparate a tavolino. Una però, venuta un po’ meno bene delle altre, ha fatto storcere il naso a qualcuno. Ma cosa è successo?

Il fidanzato di Giulia Salemi ha fatto dell’ironia sull’età delle sue fan più accanite. Si tratterebbe di fan particolarmente mature rispetto al consueto target e secondo Pretelli sarebbe la conseguenza della sua passata esperienza a Domenica In. Lo stesso Pierpaolo si sarebbe domandato come mai, proprio lui che passa il weekend a suonare nei locali, poi sia circondato da “sessantenni assatanate” dando la “colpa” al programma di Mara Venier.

Il tutto con tono goliardico, mentre in sottofondo il pubblico se le rideva amabilmente. Eppure, la pagina ThePipol_Tv, nel riportare il video in questione ha parlato di “polemica social” dal momento che alcuni utenti non avrebbero particolarmente gradito la sua esibizione dal vivo. Ecco cosa si legge:

La gag incriminata è stata definita “al limite del sessismo”.

A noi sembra un po’ eccessivo, voi cosa ne pensate?