Perla Maria “tocca” Zeudi al GF: la reazione (assurda) dell’ex Miss Italia – VIDEO

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, un fuori onda ha catturato l’attenzione degli spettatori, scatenando un acceso dibattito sui social. Protagoniste dell’episodio sono state Perla Maria, figlia di Maria Monsè, e Zeudi, ex Miss Italia. Durante un momento di tensione vissuto in salotto, Perla Maria ha cercato di confortare Zeudi con un gesto di tenerezza: una mano sulla spalla e parole di incoraggiamento.

Perla Maria confronta Zeudi, ma l’ex Miss Italia la prende molto male: “Non mi toccare!”

“Troverai forza in me e in Chiara,” ha detto la giovane con tono dolce, in un tentativo di creare un’atmosfera più serena. La reazione di Zeudi, però, ha gelato non solo Perla Maria, ma anche il pubblico: “Non mi toccare,” ha risposto l’ex Miss Italia, con voce ferma e distante.

Colta di sorpresa, Perla Maria ha chiesto spiegazioni per la risposta inaspettata. A quel punto, è intervenuta Chiara, cercando di chiarire il comportamento di Zeudi. Secondo la spiegazione offerta, l’ex Miss Italia si trovava in uno stato di forte concentrazione e carica emotiva, e il contatto fisico avrebbe potuto disturbare questa particolare “energia”.

Nonostante l’insolita spiegazione, Perla Maria ha reagito con curiosità e apertura, cercando di comprendere il punto di vista di Zeudi. Tuttavia, il pubblico non è stato altrettanto comprensivo.

Reazioni social: il pubblico si divide

Sui social, il comportamento di Zeudi è stato fortemente criticato. Molti utenti l’hanno definita “scortese” e “insensibile”, sottolineando l’eleganza e la dolcezza di Perla Maria. Alcuni hanno addirittura bollato l’ex Miss Italia come “cafona”, rimproverandola per aver respinto un gesto genuino di vicinanza.

Al contrario, Perla Maria è stata elogiata per la sua maturità e il tentativo di trasformare un momento di freddezza in un dialogo positivo. “Perla è un esempio di empatia,” ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Zeudi dovrebbe imparare da lei”.

Un episodio destinato a far discutere ancora

Questo episodio mette in luce le dinamiche sempre complesse all’interno della casa del Grande Fratello, dove ogni gesto, anche il più semplice, può essere frainteso o amplificato. Sarà interessante vedere se le due protagoniste riusciranno a chiarire definitivamente la questione nelle prossime puntate.