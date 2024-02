Perché Lorenzo Biagiarelli non è più a E’ sempre mezzogiorno? Ecco dove lo vedremo in tv

Lorenzo Biagiarelli non lo vedremo più a E’ sempre mezzogiorno, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Il motivo? Lo ha spiegato lo stesso chef in un video su Instagram, in cui a distanza di alcune settimane ha deciso di rompere il silenzio dopo le dure polemiche e l’ondata di odio che gli è piovuta addosso. Per lui, però, c’è ancora spazio in tv: ecco dove lo vedremo.

Perché Lorenzo Biagiarelli non è più a E’ sempre mezzogiorno

Sebbene non sia più un volto di E’ sempre mezzogiorno, Lorenzo Biagiarelli ha trovato spazio in casa Mediaset. E’ lo stesso chef ad annunciarlo con una Storia su Instagram in cui anticipa la sua presenza, stasera, nel programma Prima di domani, la striscia di Rete 4 in onda nel preserale, con Bianca Berlinguer. Si tratta della sua prima apparizione dopo il caso Giovanna Pedretti, che lo ha travolto insieme alla compagna Selvaggia Lucarelli:

Comunque stasera torno in tv! Ci vediamo da Bianca Berlinguer per parlare di cibo, ambiente, futuro e trattori.

Nel suo video su Instagram, Biagiarelli ha rotto il silenzio dopo le polemiche:

In molti mi hanno rimproverato scarsa umanità ma io non posso né voglio chiedere scusa per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio mi addolora come essere umano.

La sua priorità, ad oggi, resta quella di “ristabilire un principio di verità”. Ecco le sue parole:

Non posso né voglio chiedere scusa, come molti mi hanno pur caldamente suggerito di fare, per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio ovviamente mi addolora come essere umano. Perché se lo facessi sarei l’ennesimo che utilizza la sua morte per il proprio vantaggio, nel mio caso per riabilitarmi, cospargendomi il capo di cenere e implorando la clemenza della pubblica piazza. Io piuttosto preferisco tenermi lo stigma, il dubbio, il sospetto, piuttosto che tentare la via della pietà, affermando qualcosa che non penso. E accetterò con tranquillità tutte le conseguenze di questa scelta.

In merito alla sua assenza nella trasmissione È sempre mezzogiorno, infine, ha chiarito: “Non ci sono più le condizioni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Biagiarelli (@lorenzo.biagiarelli)