Perché L’Isola dei Famosi viene registrata il giovedì e Supervivientes no? 

Come ben sapete, da quando è iniziata anche L’Isola dei Famosi spagnola (Supervivientes di cui Valeria Marini è protagonista), il nostro format italiano al giovedì sera viene sempre registrato, togliendo la tensione (già scarsa) della diretta.

Nonostante i format siano praticamente identici, Supervivientes porta a casa ascolti bomba a differenza de L’Isola dei Famosi che arranca faticosamente puntata dopo puntata.

Il buon Davide Maggio, nel suo blog, ci ha svelato per quale motivo la puntata del giovedì sera della nostra Isola viene registrata per dare spazio a Supervivientes:

Le altre due serate sono “sussidiarie”, ciascuna con un conduttore e un sottotitolo diverso. Tale motivazione, chiaramente, spiega ma non giustifica Mediaset Italia che poteva semplicemente trovare un altro giorno in cui trasmettere il programma senza farsi togliere lo scettro della diretta dalla Spagna.

Semplicemente, a quanto ci risulta, le due aziende si sono accordate tenendo conto delle rispettive specificità. Da un lato, l’Isola tricolore può andare in differita perché ha già una puntata settimanale in diretta, dall’altro il giovedì è da anni l’appuntamento principale col reality sulla sopravvivenza oltre i Pirenei. Se è vero che Supervivientes è spalmato su tre serate (e due reti), è altrettanto vero che il giovedì è in onda “la gala” con Jorge Javier Vázquez.

Inoltre, la casa di produzione di Superviviente non sarebbe la stessa de L’Isola dei Famosi:

Nel 2016, la empresa guidata da Paolo Vasile ha dato il ben servito a Magnolia (diventata poi Banijay) per affidarsi a Bulldog Tv (cosa accaduta anche con la versione spagnola di Uomini e Donne), fondata proprio da ex dirigenti della filiale spagnola di Magnolia. Non solo uno smacco ma anche un notevole danno economico, dunque. Come ricostruiscono i media nella terra della Corrida, Bassetti, sul piede di guerra, meditò azioni legali nei confronti di Mediaset España per poi tornare sui suoi passi dopo un incontro pacificatore con Vasile.