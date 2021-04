Gianluigi Martino, ex fidanzato di Valeria Marini, ha commentato il suo nuovo percorso televisivo a Supervivientes (L’Isola dei Famosi spagnola) criticandola anche per il suo peso non prima di averla screditata per il nuovo impegno.

Ex fidanzato di Valeria Marini la offende sul peso: “La trovo fuori forma”

In Italia la sua immagine è appannata, anche a causa della truffa di cui sua madre è stata vittima…Per me la sua è una fuga da tutto e tutti, compreso la mamma Orrù…

Queste le parole dell’ex fidanzato di Valeria Marini tra le pagine di Nuovo, ma non finisce qui. Martino, infatti, ha anche affermato di averla seguita in televisione, facendo un commento fuori luogo sulla sua attuale forma fisica:

Ho visto qualche filmato… La trovo fuori forma: alla prova peso a Supervivientes la bilancia segnava 84 chili…

Trovo veramente triste e di cattivo gusto che un ex fidanzato deluso debba appellarsi alla forma fisica per cercare di screditare la persona con la quale è stato.

E lo trovo altrettanto sgradevole quando parla di carriera “appannata” in Italia e conseguente fuga dagli affetti in un momento tanto delicato come quello che sta passando la signora Gianna Orrù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supervivientes (@supervivientestv)