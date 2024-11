Perché Enzo Paolo Turchi vuole (di nuovo) abbandonare il GF? Il retroscena sui motivi

Il Grande Fratello potrebbe presto perdere uno dei suoi protagonisti di punta. Enzo Paolo Turchi, storico coreografo e personaggio televisivo, ha manifestato nuovamente il forte desiderio di lasciare il reality, dichiarando: “Ho chiamato già tutti perché non ce la faccio”. La notizia ha scosso i fan del programma, soprattutto dopo che il concorrente è stato visto in lacrime durante una conversazione con Pamela Petrarolo.

Perché Enzo Paolo Turchi vuole abbandonare il Grande Fratello

Fonti vicine al programma, riportate da Fanpage.it, indicano che le lamentele di Enzo Paolo Turchi non siano una novità. Già in passato aveva espresso nostalgia per la sua famiglia, in particolare per la moglie Carmen Russo e la figlia Maria. Questa volta, però, le motivazioni potrebbero essere più profonde, coinvolgendo sia aspetti personali che professionali.

Durante una discussione con Pamela Petrarolo, Turchi ha lasciato intendere il suo malessere: “In punto di morte cosa pagheresti per…”, prima che la regia censurasse l’audio. Le sue parole, unite alla stanchezza accumulata, rendono plausibile l’ipotesi di un abbandono imminente.

Oltre alle difficoltà emotive, il coreografo potrebbe avere ragioni lavorative per lasciare il reality. La nuova stagione di Flashdance – Il musical, di cui è regista, ha già debuttato, e la prossima tappa è fissata per il 13 novembre al Teatro Metropolitan di Catania. L’imminente spettacolo, che vede coinvolta anche Carmen Russo, potrebbe spingere il gieffino a mettere fine alla sua permanenza nella Casa.