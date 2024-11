Enzo Paolo Turchi abbandona il Grande Fratello? I presunti motivi

Enzo Paolo Turchi abbandona il Grande Fratello? Cosa sta succedendo e i presunti motivi

Enzo Paolo Turchi sarebbe pronto ad abbandonare la Casa del Grande Fratello. E’ questa l’indiscrezione che trapela in queste ore sui social, dopo un video con le parole clamorose del ballerino, prontamente censurate dalla regia.

Cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello? Sono ore di tensione, queste, per il concorrente Enzo Paolo Turchi, che a quanto pare starebbe seriamente pensando di lasciare il reality.

Il suo presunto abbandono non avrebbe però nulla a che fare con la crisi provata in passato, prima dell’ingresso nella Casa della moglie Carmen Russo.

Enzo Paolo abbandona DIO GRAZIEEE pic.twitter.com/kK2TfYPCLE — H.✨ (@is16__) November 7, 2024

Secondo alcuni utenti, il suo possibile abbandono – che potrebbe avvenire nella prossima puntata del Grande Fratello – avrebbe a che fare con un suo caro, gravemente ammalato.

A conferma di questa ipotesi, ci sarebbe un video diventato virale e nel quale, dopo un abbraccio di Pamela in lacrime, Enzo Paolo avrebbe detto: “Mi dispiace, però non ce la faccio… In punto di morte…”. A quel punto sarebbe intervenuta la censura del Grande Fratello.