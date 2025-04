Grande Fratello Vip, concorrente viene arrestato in diretta: è successo in Albania

Nella semifinale del Grande Fratello Vip Albania trasmessa su Top Channel nelle passate ore, uno dei concorrenti ha scatenato il caos colpendo un inquilino e venendo immediatamente arrestato. La situazione ha lasciato spettatori e fan sgomenti, mentre il reality show è stato travolto da una serie di eventi senza precedenti.

Grande Fratello Vip Albania, concorrente viene arrestato in diretta

La serata era destinata a essere memorabile per la sua tensione e emozioni, ma ha preso una piega inaspettata quando il cantante Jozi è stato eliminato proprio prima della finale. Mentre lasciava la casa, un impeto di rabbia lo ha portato a colpire l’inquilino Gjesti con un pugno, causandone la caduta e il successivo trasporto in ospedale per cure immediate.

sa do qe ka mujt me e provoku Gjesti ky nuk ka drejt me promovu dhune n’tv edhe ky e ka dit ku ka me hi ktu osht loje nervash edhe per krejt juve qe po thoni mire ja ka bo provone me t’rrok qashtu Jozi pra #bbvipal #bbvipal4 pic.twitter.com/daCA4qWwA3 — paragjykuese (@paragjykuese) April 12, 2025

La reazione non si è fatta attendere: le autorità sono intervenute prontamente per arrestare Jozi, che è stato poi rilasciato nelle prime ore del mattino.

Nel frattempo, la produzione del GF Vip Albania ha preso una netta posizione di distanza rispetto all’accaduto, esprimendo profonde scuse e ribadendo che tali comportamenti non riflettono i valori né del canale Top Channel né del reality show stesso:

Il Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante, avvenuto in un momento che avrebbe dovuto segnare la fine di un’esperienza e non l’inizio di una reazione del genere. Si tratta di un comportamento che non rappresenta né i valori di Top Channel né quelli del Grande Fratello VIP Albania

Il caso ha suscitato un’ondata di reazioni sui social, con il pubblico che ha espresso indignazione e incredulità per quanto accaduto durante uno degli eventi televisivi più seguiti del paese.