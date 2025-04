Stasera C’è Cattelan verso la cancellazione? Il late show Rai 2 in bilico, lo scoop

Potrebbe calare il sipario su uno dei programmi più ambiziosi di Rai 2. Secondo quanto riportato dal sito DavideMaggio.it, ai piani alti di Viale Mazzini si starebbe discutendo seriamente della cancellazione di Stasera C’è Cattelan, il late show condotto da Alessandro Cattelan.

Stasera C’è Cattelan verso l’addio

L’ipotesi della chiusura non arriva all’improvviso, ma si inserisce in una traiettoria già segnata da alcuni segnali di ridimensionamento. Partito a settembre con una programmazione di tre serate settimanali, il talk si è progressivamente contratto, passando a una sola puntata in onda il lunedì sera. Un taglio che non è passato inosservato.

Curiosamente, il ciclo più recente del programma di Cattelan ha fatto registrare alcuni degli ascolti migliori del format, ma solo grazie al potente traino di Stasera Tutto è Possibile. Senza la spinta del programma condotto da Stefano De Martino, l’ultima puntata è crollata al 4,9% di share (fonte: Davide Maggio), ben lontano dal 10,9% della settimana precedente. Un calo che riaccende il dibattito sull’effettivo appeal del programma senza “paracadute”.

Costi e strategia: la Rai fa i conti

A pesare sulla possibile chiusura sarebbero anche i costi di produzione, giudicati non irrilevanti rispetto ai risultati ottenuti. In un periodo in cui il servizio pubblico sta rivedendo le proprie strategie editoriali e commerciali, anche i progetti più ambiziosi sembrano destinati a una revisione.

L’eventuale stop a Stasera C’è Cattelan si inserisce in un momento di transizione professionale per Alessandro Cattelan, che sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Italia’s Got Talent su Disney+. Una mossa che, secondo molti, rappresenterebbe un ritorno a un ambiente più “di nicchia”, ma anche un’opportunità per ritrovare freschezza e pubblico.

Dopo il flop di Sarà Sanremo, tentativo poco riuscito di trasformare la selezione di Sanremo Giovani in un mini talent, e la tiepida accoglienza riservata al suo debutto su Rai 1 con Da Grande, la chiusura del late show potrebbe segnare un’altra battuta d’arresto per l’ex volto simbolo di MTV.

Il futuro è incerto, ma una cosa è chiara: se davvero Stasera C’è Cattelan dovesse chiudere i battenti, la Rai dovrà ripensare a fondo la sua idea di intrattenimento in seconda e terza serata.