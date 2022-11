Perché Edoardo Donnamaria e Paolo Ciavarro sono amici?

Per quale motivo Edoardo Donnamaria e Paolo Ciavarro sono così tanto amici? Il primo è un attuale concorrente del Grande Fratello Vip mentre il secondo ha partecipato alla quarta edizione.

Perché Edoardo Donnamaria e Ciavarro sono amici?

Donnamaria e Ciavarro non sono accomunati solamente dal Grande Fratello Vip (seppur in edizioni differenti). La loro amicizia è nata per merito di Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli che li vede in pole position nel ruolo di assistenti.

Edoardo e Paolo lavorano da tempo nella stessa trasmissione e, proprio lavorando insieme ogni giorno, hanno stretto un bellissimo rapporto d’amicizia che prosegue anche a telecamere spente.

Per merito di Paolo, infatti, Edoardo ha avuto modo di conoscere Micol, sorella minore di Clizia Incorvaia, compagna di Ciavarro e mamma del piccolo Gabriele.

Paolo svela come si sono conosciuti Edoardo e Micol

Come si sono conosciuti? – ha raccontato Ciavarro a Casa Chi – In una circostanza particolare. Dopo che sono uscito dal GF Vip mi ha fatto una richiesta. Mi fa ‘eh sai ti devo parlare’, e quando ti dicono così c’è qualcosa di strano. Così mi è salita un po’ di ansia. Lui mi ha detto ‘sai ho conosciuto una ragazza, è una in particolare. Sai si tratta di tua cognata’. Ma io dico, su tutte le donne possibili al mondo, proprio mia cognata che tra l’altro ancora non conoscevo? Io non l’avevo conosciuta perché ero al GF Vip. Mi ha raccontato ‘abbiamo iniziato a scriverci su Twitter, sui social perché ti prendevamo in giro a te e a Clizia’.