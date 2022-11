Dopo questa settima edizione, la Casa del Grande Fratello Vip verrà definitivamente smantellata da Cinecittà: per quale motivo? Semplicemente perché la residenza più spiata d’Italia, come un qualunque studente fuori sede, è in affitto.

La Casa del Grande Fratello Vip smantellata

La croccante notizia è stata rivelata in anteprima da Davide Maggio che ci svela anche dove potrebbe traslocare la Casa in attesa di mettere in piedi l’ottava edizione:

Possiamo anticiparvi che, a partire dalla prossima edizione, la casa più spiata d’Italia abbandonerà la collinetta che l’ha ospitata per oltre due decenni. Non solo, infatti, è in scadenza il contratto di affitto con il celebre complesso di studi cinematografici ma pare che quest’ultimo abbia deciso di dire definitivamente addio alle produzioni televisive.

Il blog televisivo prosegue:

Perché non sfruttare l’occasione per un trasferimento più importante: a Milano. A parere di chi vi scrive, il motivo per il quale Mediaset dovrebbe sostenere un trasferimento a Milano del GF è esattamente questo: fare tabula rasa, conservando sicuramente i pilastri dello show ma andando a cambiarne completamente la fisionomia.

Dove potrebbe sorgere la nuova Casa del Grande Fratello Vip?

Mediaset potrebbe avere la risposta più semplice sotto il naso: a Cologno. Chissà che non ricordiate una Buona Domenica di alcuni anni fa che veniva ‘girata’ in due spazi: uno studio tv e un grande capannone, collegati tra loro da un tunnel estensibile. Strano ma vero, con una semplice ricerca su Google Earth, si può notare che quel capannone è ancora lì. Una soluzione quasi perfetta grazie alla quale si potrebbe, tra l’altro, beneficiare di tutte le attrezzature, le strutture, le regie mobili, le professionalità di un centro di produzione di pregio come quello di Mediaset a Cologno Monzese.

Per quanto riguarda il restyling, sono d’accordo con Davide Maggio, specie per quanto riguarda evidenti conflitti di interessi che ormai hanno ampiamente rotto i “cosiddetti”.