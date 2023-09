Paura per Chiara Rabbi, foto in ospedale: dolori e febbre a 40, come sta

Paura per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Chiara Rabbi, ex compagna di Davide Donadei, la quale è stata costretta a passare dei giorni a letto ed in ospedale a causa di un malessere. E’ stata la stessa giovane a raccontarlo attraverso le sue Instagram Stories.

Chiara Rabbi in ospedale: perché e come sta

Secondo il suo racconto, ripreso anche dai colleghi di Novella2000.it, Chiara Rabbi avrebbe avuto una infezione delle vie respiratorie, con faringite, otite, tracheite febbrile e principio di broncopolmonite:

Ho deciso di fare la terapia a casa, fino a venerdì non posso mettermi in viaggio perché sto veramente male, la febbre non scende mai e quando respiro mi brucia tutto. Appena mi rimetto vi racconto, ma credetemi non sono mai stata così male.

Secondo il suo racconto, sarebbe partita per trascorrere alcuni giorni con il padre ed il fratello quando però si sarebbe sentita male con febbre alta a 40 gradi e dolori ad orecchio e testa. Da qui la decisione di andare in ospedale:

Arriviamo in ospedale, tremavo con 40 di febbre, il tampone era negativo. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, poi il prelievo da cui è risultato tutto sballato, un’infezione assurda. Ho fatto i raggi ai polmoni.

Adesso Chiara dovrebbe proseguire la terapia da casa, ma come sta? Ecco le sue ultime dichiarazioni:

A livello respiratorio sto molto molto meglio. Questa notte non ho avuto grandi difficoltà anche se il fiatone rimane e il fiato mi si spezza facilmente, ma non ho avuto bruciori. Va veramente meglio. Deve prendere ogni 5 ore una medicina/antibiotico. La febbre è scesa.

Questa mattina, infine, ha commentato: