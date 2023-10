Patty Pravo è rifatta? Qual è il rapporto tra la cantante e la chirurgia estetica? Lei, incalzata da Francesca Fagnani, ospite di Belve, commenta in modo serafico: “Io non mi sono mai fatta niente”. Sebbene sia sempre stato un modello di bellezza, è innegabile che negli anni il suo aspetto sia molto cambiato.

Ad occuparsi dei presunti ritocchi estetici ai quali Patty Pravo si sarebbe sottoposta – malgrado abbia smentito di essersi rifatta – era stata anche la trasmissione Striscia la Notizia nella rubrica “Fatti e Rifatti”.

Secondo il Tg satirico di Antonio Ricci, la nota cantante si sarebbe sottoposta a diversi ritocchi per rifarsi palpebre, labbra e zigomi. Sarà davvero così?

Patty Pravo, intanto, a domanda diretta della conduttrice di Belve ha replicato:

Io non mi sono mai fatta niente, io sono così e si vede no? Non mi sono fatta niente, qualche iniezioncina. Cosa mi rifarei? Mi farei un bel lifting ma ci vuole tempo e io non ho tempo, quindi lo rimandiamo.