Paolo Bonolis sta soffrendo per Sonia Bruganelli, il retroscena: “Ha lottato fino all’ultimo”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono ufficialmente lasciati ma sono rimasti in ottimi rapporti. Tuttavia, pare che il conduttore di “Avanti un altro” stia soffrendo non poco per questa separazione.

Bonolis sta soffrendo per Sonia Bruganelli: il retroscena

A svelare cosa starebbe accadendo in queste settimane ci ha pensato Alberto Dandolo che, tra le pagine del settimanale Oggi, ha raccontato un retroscena su Bonolis:

Nutre ancora un profondo sentimento per Sonia. Bonolis avrebbe lottato fino all’ultimo per salvare il matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui.

Amo chi rimane. Quando non è facile, quando la ragione ti spingerebbe a mollare,quando la vita ti regala opportunità che possono far paura. Amo chi rimane. — sonia bruganelli (@SBruganelli) July 8, 2022

Fabrizio Corona shock: “Sonia ha tradito Bonolis”

Celebriamo una separazione ipocrita, continuiamo a cornificare felici e contenti. Questo nuovo modo di essere politicamente corretti mi fa schifo. Loro per non perdere l’esclusiva avevano negato ciò che diceva Dagospia. Ormai si cerca di gestire le notizie per vendere le esclusive e guadagnare sulle relazioni d’amore. Possono dire quello che vogliono senza essere smascherati ma presto vi dirò la verità.

Ha scritto Fabrizio Corona sul suo profilo di Telegram, poi la bomba sull’ipotetico tradimento di lei: