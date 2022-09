Elenoire Ferruzzi, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 7, si è lasciata intervistare tra le pagine di Chi Magazine dove ha parlato della sieropositività di Giovanni Ciacci e di Pamela Prati e la storia di Mark Caltagirone.

Elenoire Ferruzzi ha svelato il suo punto di vista nei confronti di Giovanni Ciacci e il suo imminente ingresso nella Casa (entrerà domani sera con gli altri concorrenti che ancora mancano per completare il cast):

Inorridisco. Ho appreso, in questi giorni, di alcune petizioni per non ammetterlo a Cinecittà. Qui il problema non è soltanto la stupidità, è l’ignoranza. La sua storia, ne sono certa, sarà molto più utile al pubblico da casa di quanto si possa pensare.