Sono trascorsi sei anni dall’ultima partecipazione di Pamela Prati al GF Vip (era la prima edizione), con tanto di uscita di scena clamorosa (la squalifica e la successiva iconica chiamata del taxi), e ieri sera la showgirl è tornata nella spiatissima Casa ed in generale in tv a distanza di due anni. La sua ultima presenza in Mediaset resta infatti relegata ai fatti relativi all’inesistente Mark Caltagirone che già ieri sono stati affrontati dal padrone di casa, Alfonso Signorini.

Pamela Prati al GF Vip: arriva la nuova stoccata di Eliana Michelazzo

Oggi Pamela Prati si dice cambiata e pronta alla sua nuova avventura. Eppure il suo passato resta in agguato, come anche le vicende mediatiche (e non solo) legate a quella che in una recente intervista al Corriere della sera ha definito una vera e propria truffa sentimentale.

Ad intervenire ieri sera, in concomitanza con l’ingresso di Pamela Prati al GF Vip 7, è stata una sua vecchia conoscenza, Eliana Michelazzo, ex manager nonché protagonista anche lei del celebre Prati-gate. I rapporti tra le due donne ovviamente non sono tra i migliori ed Eliana, attualmente ad Ibiza, ha dedicato una frecciatina alla Vippona:

Chissà se Pamela Prati troverà l’amore nella Casa. Intendo quello vero… Ne vedremo delle belle.

A seguire una emblematica emoji della bocca serrata, quasi a non voler fare altri spoiler. Eliana sa forse qualcosa che noi ancora non conosciamo?

Sicuramente l’ingresso nella Casa di Giovanni Ciacci smuoverà le acque attorno alla vecchia vicenda su Mark Caltagirone. Ciacci infatti, in passato aveva destinato pesanti critiche nei confronti della showgirl.