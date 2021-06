Nella giornata di ieri la Rai ha presentato i suoi palinsesti per la prossima stagione tv 2021-2022, annunciando tutte le novità, le conferme e alcuni importanti cambiamenti. Ci sarebbero però ancora due incognite salienti: Sanremo 2022 ed Eurovision. Per quest’ultima manifestazione – che dopo la vittoria dei Maneskin si svolgerà in Italia – mancherebbe ancora la città ospitante.

Palinsesti Rai 2021/2022: tutte le novità

Sanremo 2022 torna a febbraio e non è escluso il tris di Amadeus al Festival. E’ quanto ipotizzato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai. Ma quali sono le principali novità della prossima stagione? A seguire una carrellata di informazioni sui palinsesti di Rai1, Rai2 e Rai3.

Il sabato sera di Rai1

La new entry Alessandro Cattelan approda su Rai1 con “Da Grande”, per due prime serate fissate al 18 e 25 settembre. Si tratta di uno show che per la Rai rappresenta “una scelta osè”, in cui Cattelan insieme a grandi volti tra cui Luca Argentero racconterà il passaggio all’età adulta.

Spazio quindi ad Amadeus con due serate dall’Arena di Verona in programma il 2 e 9 ottobre con “Arena 60-70-80” (titolo provvisorio) con musica e racconti sulla discografia di un trentennio. Dal 16 ottobre poi, si riconferma “Ballando con le Stelle” con Milly Carlucci alla conduzione e che completa il sabato sera di Rai1.

Gli altri show in prime time

Da venerdì 17 settembre torna Carlo Conti con la nuova stagione di “Tale e Quale Show”, mentre dal 17 novembre partirà la nuova edizione di “The Voice Senior” con Antonella Clerici. Torna “Prodigi” con Flavio Insinna ed ovviamente “Sanremo Giovani”, mentre Alberto Angela lo ritroveremo a Natale e Capodanno con “Stanotte a Napoli” e “Meraviglie”. Slitta a dopo Sanremo “Balla con me” di Roberto Bolle.

Il daytime di Rai1

Tante conferme nel daytime di Rai1, da “Storie Italiane” con Eleonora Daniele a “La Vita in Diretta” con Alberto Matano passando per “E’ sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici e “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone. Si riconfermano anche “I Soliti Ignoti” di Amadeus e “L’Eredità” di Insinna e sempre Amadeus all’inizio del 2022 sarà alla conduzione in access di “Affari Tuoi – Family”.

Novità per Domenica In che si riconferma con Mara Venier alla guida ma non solo con interviste one to one: spazio a segmenti di people show. Tornano poi “Da noi a ruota libera” della Fialdini e “ItaliaSì – Discute” con Marco Liorni con una nuova collocazione alle 14. Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli condurranno “Linea Verde”, la versione Life sarà condotta da Daniela Ferolla e Marcello Masi. In seconda serata le conferme di “Porta a Porta” con Bruno Vespa e “Sette Storie” di Monica Maggioni.

Palinsesti Rai2 e Rai3: le principali novità

Stefano De Martino condurrà una serata evento per festeggiare i 70 anni della rete, il 4 novembre. Quelli che il calcio diventa “Quelli che” e sbarca nel prime time del lunedì con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Da dicembre al lunedì ci sarà Massimiliano Ossini con “Kalipè-A passo d’uomo”. Novità al martedì con il docureality “Voglio essere un mago” con protagonisti ragazzi tra i 14 ed i 18 anni. Poi da novembre si rinnova “Il Collegio” ambientato nel 1977.

Mercoledì serata fiction con “L’Ispettore Coliandro”, “Volevo fare la rockstar” e “Mare fuori”. Tra i nuovi programmi, Pieno Insegno con “Liberi Tutti” e Andrea Delogu con “Tonica”. Magalli lascia i “Fatti vostri” (che vedrà alla conduzione Anna Falchi e Salvo Sottile con Manuela Aureli, Paolo Fox e Umberto Broccoli) ma condurrà alle 17.10 “Una parola di troppo”, quiz di cultura. Altra novità, alla domenica pomeriggio, la coppia Ventura-Perego con “Tutto fa domenica”.

Passiamo infine a Rai3 dove si riconfermano i titoli di punta, da “Che tempo che fa”, “CartaBianca”, “Chi l’ha visto”, e poi l’alternanza di “Report” e “PresaDiretta”. Poi prima di Fazio nuova edizione alla domenica di “Ricomincio da tre” con Delogu e Massini. Il giovedì sera Panariello e Giallini in “Lui è peggio di me“, a seguire spazio a “Che fine ha fatto baby Jane?” nuovo programma con Franca Leosini e infine a Corrado Augias e alle sue “Città Segrete”. Roberto Saviano e “Insider” arriverà solo a gennaio 2022. Segnaliamo poi in seconda serata Fiorella Mannoia, in onda da ottobre con “La Versione di Fiorella”.