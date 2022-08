Palinsesti Daytime Rai: il ritorno di Elisa Isoardi, conferme e new entry

Si è svolta nella giornata di ieri, martedì 30 agosto 2022 la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti del Daytime Rai. Un appuntamento che ha permesso di conoscere quali saranno le novità, quali le conferme e i ritorni. A seguire scopriamo tutti i programmi che vedremo in daytime a partire dalla prossima (ed ormai imminente) stagione televisiva.

Palinsesti Daytime Rai, tutte le novità delle tre reti

Simona Sala, Direttrice per l’intrattenimento del Daytime, prima di presentare tutte le novità della nuova stagione ha voluto ribadire come quella che si accinge a conclusione sia stata una estate molto soddisfacente:

Usciamo da un’ottima estate, ma ci aspettano un autunno e un inverno scoppiettante. Lavorando su tre reti, vogliamo essere più aderenti a tutte le realtà d’Italia. Ringrazio le maestranze, che non si sono mai fermate e che consentono alla Rai di essere la più grande azienda culturale italiana.

Passiamo quindi alle conferme: Mara Venier sarà una certezza anche nella prossima stagione con la sua Domenica In. “Squadra che vince non si cambia”, spiega, e per questo anticipa che non ci saranno particolari novità.

In merito all’informazione, Rai1 si apre con le morning news del TG1 fino alle 9.00, poi spazio a UnoMattina con Massimiliano Ossini seguito da Storie Italiane con Eleonora Daniele per il suo decimo anno.

Spazio quindi alla riconfermata Antonella Clerici con il suo E’ sempre mezzogiorno che vedrà delle piccole modifiche. Serena Bortone sarà alla guida di Oggi è un altro giorno in onda da lunedì 5 settembre. Quindi Alberto Matano alla guida de La vita in diretta: “Ci saranno molte novità e tornerà il tavolo”, anticipa.

Per l’intrattenimento spazio a Marco Liorni alla guida di Reazione a Catena e Flavio Insinna che condurrà L’Eredità.

Per quanto riguarda la domenica, nel corso della presentazione dei palinsesti del Daytime Rai sono stati confermati Domenica In con Mara Venier e Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. I Fatti Vostri e Unomattina in Famiglia sono riconfermati anche nella prossima stagione.

In merito a Rai2, Pierluigi Diaco condurrà dal 12 settembre BellaMa’ mentre dal 17 settembre sarà il turno di Mia Ceran con Nei tuoi panni. Tra le altre novità, l’atteso ritorno di Elisa Isoardi con Vorrei dirti che. In merito la brava conduttrice ha commentato: “Lo show si riassume in tre parole: cuore, cucina e territorio. Cercheremo di far esprimere alle persone i loro sentimenti. Per farlo, useremo una ricetta che lega i protagonisti”. Simona Ventura e Paola Perego tornano con Citofonare Rai2.

Altra novità infine, l’arrivo di Pierluigi Pardo, all’esordio in Rai con Ti sembra normale.

Infine Rai3: torna Massimo Bernardini con Tv Talk dal primo ottobre.