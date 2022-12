Il padre di Antonella Fiordelisi è molto attivo sui social e segue da molto vicino il percorso della figlia al Grande Fratello Vip. In queste ore, Gianluca Benincasa, ex fidanzato dell’influencer, ha messo in discussione la sua figura, parlando delle ultime dinamiche avvenute nella Casa.

Il padre di Antonella Fiordelisi blocca l’ex fidanzato della figlia su Instagram

Antonella Fiordelisi, risultata la preferita dei BOT del pubblico del Grande Fratello Vip, ha ricevuto la totale approvazione di papà Stefano, incitando (indirettamente) l’ex fidanzato Gianluca Benincasa a scrivere un piccato messaggio social:

Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra? Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico un fallimento di vita. S.F. riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di me*da, quando vivrà la vita reale, non ci sarà nessun televoto che la salverà, e il tuo fallimento genitoriale le avrà già chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire di un’Italia intera.

Dopo questo messaggio, il papà di Antonella ha bloccato Gianluca dal profilo ufficiale della figlia.

Per questo motivo l’ex della Fiordelisi è intervenuto ancora:

Ecco il papy che mi blocca con il profilo della figlia. Sbloccheremo qualche ricordo solo per lui. Papy web stai facendo l’ennesima figura di me*da dimostrando la tua incapacità nel non riuscire a gestire le tue emozioni. Il profilo di tua figlia è il profilo di tua figlia. Stai confermando il comando e la gestione che vuoi avere della sua vita. Questo non è amare, ma ossessione nel volere in tutti i modi manipolare la sua vita e forzatamente farne parte. Avrei tanti aggettivi da associarti, ma li tengo per me per rispetto a lei. Ps: l’infelicità di quest’uomo non ha confini.