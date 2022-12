Dana Saber e Dayane Mello si sono accordate prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip? Questa estate le due hanno portato in “scena” un finto siparietto saffico a favore di paparazzo, scambiandosi una lunga serie di baci “appassionati” che hanno fatto impazzire le fan della modella brasiliana.

Naturalmente, fin dalle prime battute, nessuno ha creduto alla veridicità del rapporto tra Dana e Dayane, evidenziando nell’immediato la sete di gossip che si celava nel loro gesto a favore di lente.

Proprio l’attuale concorrente del GF Vip, ha svelato in dettaglio che il bacio sarebbe stato organizzato da Dayane a sua insaputa. La Mello, dopo aver preso le distanze dall’amica, ha smesso anche di seguirla sui social, creando un piccolo caso.

Secondo Deianira Marzano, le due si sarebbero “accordate” ancor prima dell’ingresso di Dana al GF Vip:

Tutte frottole. Lei (Dayane Mello ndr) l’ha spedita lì dentro. Lei e un’altra amica di cui non faccio il nome. Hanno anche una chat condivisa tutte e tre, in cui le davano consigli prima del suo ingresso. E ora fa vedere che hanno litigato, per andare a fare la manfrina.