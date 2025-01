Ospiti Verissimo, sabato 18 gennaio: Jessica Morlacchi risponde alle polemiche

Sabato 18 gennaio, il celebre cantautore Memo Remigi si è lasciato andare a un’intensa intervista a Verissimo, rivelando momenti significativi della sua carriera e della sua vita personale. Tra ricordi nostalgici e emozioni mai sopite, Remigi ha condiviso storie che hanno commosso il pubblico. Ma chi sono gli altri ospiti del salotto di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 dalle ore 16.30? Ecco le anticipazioni di Verissimo.

Verissimo, puntata di sabato 18 gennaio: ospiti e anticipazioni

L’ex pornostar Malena, oggi tornata al suo vero nome, Filomena Mastromarino, ha parlato apertamente della sua scelta di abbandonare il mondo dell’intrattenimento per adulti. “Ora sono finalmente me stessa” ha rivelato, raccontando il percorso interiore che l’ha portata a intraprendere una strada completamente diversa. La sua testimonianza ha colpito per la sincerità e il desiderio di rinascita.

A portare un tocco di leggerezza a Verissimo, ci hanno pensato l’attore Francesco Paolantoni con la sua simpatia contagiosa e la cantante Giordana Angi, che ha conquistato il pubblico con la sua voce e la sua carriera internazionale.

Tra le coppie più amate del momento, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno emozionato i fan presentando la loro piccola Camilla. “L’amore per la famiglia ci rende più forti ogni giorno” hanno dichiarato, dimostrando quanto sia saldo il loro legame.

Chiude la puntata Jessica Morlacchi, ex concorrente del Grande Fratello, che ha affrontato le critiche per il suo comportamento nella casa. Con un mix di sincerità e determinazione, Jessica ha spiegato le sue ragioni, cercando di mettere fine alle controversie.