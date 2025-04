Melaverde, puntata del 13 aprile 2025: Valle Trompia e Belluno, info streaming

Nella puntata di domenica 13 aprile 2025, Melaverde torna a raccontare l’Italia autentica attraverso gli occhi di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. I due conduttori ci guidano in un affascinante itinerario tra Lombardia e Veneto, esplorando valli incontaminate, borghi ricchi di storia e antichi mestieri che oggi trovano nuova linfa. Un doppio viaggio nel cuore della biodiversità italiana, tra natura da tutelare, esperienze sostenibili e comunità che custodiscono con orgoglio le tradizioni locali. Ecco le anticipazioni.

Melaverde, la puntata del 13 aprile 2025

Le montagne italiane, un tempo abbandonate e trascurate, oggi vivono una nuova stagione. Luoghi che sembravano destinati all’oblio tornano a essere spazi vivi, attraversati da visitatori, giovani imprenditori e comunità locali pronte a riscoprire il valore del territorio. In questo viaggio firmato Melaverde, andremo alla scoperta di due storie diverse ma complementari, che raccontano la rinascita della montagna tra Lombardia e Veneto.

Il nostro itinerario inizia in Valle Trompia, nel cuore della provincia di Brescia, dove accompagnamo Vincenzo Venuto alla scoperta di un passato che rivive in chiave moderna. Qui, una ex miniera di ferro è stata trasformata in un museo esperienziale: un luogo dove la storia industriale si fonde con l’emozione del viaggio. Tra tunnel scavati nella roccia e attività interattive, i visitatori possono vivere in prima persona l’esperienza del lavoro in miniera, in un percorso coinvolgente e carico di adrenalina.

Poco distante, la Val Bertone racconta un’altra pagina di rigenerazione. Qui il paesaggio è stato valorizzato con percorsi naturalistici, osservatori faunistici e un presidio per accogliere i visitatori. La natura torna a essere maestra: un sentiero immerso nel verde è stato trasformato in un’aula scolastica a cielo aperto, mentre un’azienda agricola locale propone esperienze di didattica moderna, coinvolgendo bambini, famiglie e scuole in attività legate all’ambiente, alla stagionalità e alla sostenibilità.

I servizi di oggi

Il viaggio prosegue in Veneto, dove Ellen Hidding esplora la provincia di Belluno e in particolare la Conca dell’Alpago, un’enorme conca naturale circondata dalle Prealpi. A sud, il lago di Santa Croce e la foresta del Cansiglio dominano un paesaggio che un tempo era considerato troppo inospitale per viverci stabilmente.

Oggi tutto è cambiato. Nuove energie hanno animato il territorio e diverse attività sono nate o ritornate in vita. Una delle iniziative più curiose è l’introduzione dell’allevamento di capre cashmere. Una giovane coppia ha deciso di portare in Alpago un animale mai visto prima in queste zone, aprendo la strada a una microfiliera sostenibile che coniuga benessere animale e produzione di qualità.

Ma la modernità non ha cancellato le radici. A farci da guida è la memoria degli scalpellini, gli artigiani della pietra che per secoli hanno modellato il territorio con mani sapienti. La loro storia è ancora viva, tramandata attraverso le generazioni e pronta a raccontare un sapere antico che resiste al tempo.

Melaverde ci accompagna alla scoperta di territori in trasformazione, dove l’abbandono lascia il posto alla rinascita e dove passato e futuro si incontrano in progetti concreti e storie vere.

La puntata di Melaverde potrà essere seguita su Canale 5, poco prima di mezzogiorno, o in streaming (e on demand) su Mediaset Infinity.