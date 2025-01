Selvaggia Lucarelli smette di seguire Mariotto dopo Verissimo? Lei interviene e svela la verità

La recente intervista di Guillermo Mariotto a Verissimo ha sollevato un polverone non solo in televisione, ma anche sui social. Selvaggia Lucarelli, nota per il suo spirito critico e diretto, secondo alcuni avrebbe reagito in modo simbolico alle dichiarazioni del collega, che ha ribaltato il significato delle sue parole a Ballando con le Stelle.

La giornalista, come notato da alcuni, avrebbe quindi smesso di seguire Mariotto su Instagram. A segnalare il presunto gesto, sarebbe stato l’account social CinguetteRai. Ma qual è la verità?

Intanto Selvaggia Lucarelli ha smesso di seguire Mariotto su Instagram #BallandoConLeStelle

Intanto Selvaggia Lucarelli ha smesso di seguire Mariotto su Instagram #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/jpd2recFMX — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 12, 2025

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Mariotto ha minimizzato il clamore generato dalle sue azioni a Ballando, attribuendo l’abbandono dello studio a motivi personali urgenti. Ha però contestato l’interpretazione di Selvaggia Lucarelli, che lo aveva descritto come una persona in un momento di fragilità.

“Non è fragilità, ma potenza emotiva”, ha precisato lui, aggiungendo che si trattava di un “upgrade spirituale”. Le sue parole hanno lasciato intendere una visione divergente rispetto alla collega di giuria, che in passato lo aveva difeso pubblicamente.

La risposta di Lucarelli si sarebbe espressa senza parole, con un semplice gesto: smettere di seguire Mariotto su Instagram. Un atto che in un’era dominata dai social network assume il peso di un segnale. È un addio simbolico o solo un gesto di stizza momentaneo? La verità, in realtà, sembra essere un’altra.

La stessa Lucarelli, infatti, riprendendo uno degli articoli sulla questione, ha chiarito: