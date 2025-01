Mariotto svela se tornerà a Ballando con le Stelle dopo il putiferio prima della finale: la sua risposta

Nella puntata del 12 gennaio di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, Guillermo Mariotto ha fatto chiarezza sulle recenti polemiche che lo hanno coinvolto. Dal brusco abbandono di Ballando con le stelle alle accuse di molestie, il noto stilista ha raccontato la sua versione dei fatti.

Mariotto risponde alle accuse di molestie

“Per cinque balletti che non ho giudicato non doveva crollare il mondo, invece è crollato. Loro erano arrabbiati, ma alla fine hanno fatto il 29% di share”, ha dichiarato Mariotto, riferendosi alla sua assenza durante la finale del programma.

Mariotto ha affrontato anche le accuse di molestie che gli sono state mosse da uno dei ballerini. In merito, ha dichiarato: “Non mi ha ferito niente, io non guardo la tv, non guardo i social, non guardo niente.” Tuttavia, ha espresso dispiacere per l’impatto che la vicenda ha avuto sulle persone a lui vicine: “Mi è dispiaciuto che quelli attorno a me hanno sofferto tanto per questa vicenda.”

Uno dei momenti più discussi è stato l’abbandono di Ballando con le stelle prima della semifinale. Mariotto ha spiegato di essere stato costretto a causa di urgenti impegni lavorativi legati alla sua maison di moda: “Era sabato, lunedì c’era la partenza di 17 abiti di alta moda con la sigla hrh, her royal majesty. Se non consegni, ti tagliano la testa.”

L’infortunio al ginocchio e il futuro a Ballando con le stelle

Mariotto ha anche parlato dell’infortunio al ginocchio che gli ha impedito di partecipare alla finale. Ha raccontato di essersi fatto male durante una performance di danza acrobatica in un albergo a Riad: “Pensavo di saperlo fare e invece mi sono fatto male il ginocchio.”

Riguardo al suo futuro nel programma di Milly Carlucci, lo stilista ha lasciato aperte diverse possibilità: “Non è detto che mi chiamino dopo quello che è successo. In futuro non vorrei solo giudicare i balletti, ma essere giudicato.”

Mariotto ha rivelato di avere nuovi progetti in cantiere, tra cui il lancio di un album di canzoni: “Mi auguro che l’album abbia successo e vorrei cantare una cover con Luca Dirisio a Sanremo.”