Chi è Micaela Ramazzotti? Vita privata, nuovo amore, carriera e curiosità sulla celebre attrice italiana

Micaela Ramazzotti è uno dei volti più amati del cinema italiano. Attrice talentuosa, donna intensa, protagonista di grandi storie sia sul set che nella vita privata. Nata a Roma il 17 gennaio 1979, sotto il segno dell’Acquario, oggi è al centro dell’attenzione per la sua brillante carriera e per le vicende personali che hanno spesso fatto notizia. Scopriamo tutto su di lei: dagli esordi nel mondo dello spettacolo, ai successi sul grande schermo, fino ai momenti più discussi della sua vita privata.

Micaela Ramazzotti, chi è

Micaela muove i primi passi nel mondo dello spettacolo giovanissima, a soli 13 anni, posando per i fotoromanzi della rivista “Cioè”. Il debutto al cinema arriva nel 1999 con il film La prima volta di Massimo Martella. Da lì inizia una carriera in continua ascesa: partecipa a Commedia Sexy accanto a Elena Sofia Ricci e recita nel videoclip di Max Pezzali Il mondo insieme a te. Nel 2006 conquista il premio come “Attrice rivelazione” al Festival del Cinema di Venezia.

Da allora, ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi del cinema italiano: Pupi Avati, Paola Cortellesi, Gabriele Muccino, Ambra Angiolini e Cesare Cremonini, consolidando il suo ruolo come una delle interpreti più intense e versatili del panorama nazionale.

Il grande amore con Paolo Virzì

Il 2008 segna un punto di svolta nella sua vita privata e professionale. Micaela è nel cast del film Tutta la vita davanti, diretto da Paolo Virzì. Tra i due scatta subito la scintilla, anche grazie a una scena audace che fa scalpore: un nudo integrale che non passa inosservato. Il regista e l’attrice si innamorano e si sposano nel 2009. Dalla loro unione nascono due figli: Jacopo nel 2010 e Anna nel 2013 (il parto di quest’ultima è stato ripreso nel film Il nome del figlio).

La separazione e la burrascosa lite

Dopo una separazione nel 2018 e un tentativo di riappacificazione, la coppia si dice addio definitivamente nel 2023. Ma la fine del matrimonio non è stata priva di tensioni: nel giugno 2024, una lite furibonda tra Micaela e Virzì in un ristorante romano finisce su tutti i giornali. Sedie che volano, spintoni e l’intervento dei Carabinieri. Alla fine, però, tutto viene archiviato e oggi i due mantengono rapporti civili da genitori separati.

La nuova vita con Claudio Pallitto: amore e futuro matrimonio

Attualmente, Micaela Ramazzotti è legata a Claudio Pallitto, personal trainer più giovane di lei di sette anni, conosciuto nel 2022 sul set del suo primo film da regista, Felicità. È proprio lui il suo nuovo grande amore. L’attrice ha dichiarato a Verissimo che stanno per sposarsi: “Sarà un matrimonio intimo, ma forse faremo una grande festa con i nostri figli”. Anche Claudio è papà di due ragazze, e i due hanno costruito una solida famiglia allargata.