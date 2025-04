Sognando Ballando con le Stelle: il colpaccio di Milly Carlucci per il debutto, il nome

Francesco Totti sbarca a Sognando Ballando con le Stelle! L’ex capitano della Roma, amatissimo dal pubblico, sarà il superospite d’eccezione della prima puntata dello spin-off di Ballando con le Stelle, in onda venerdì 9 maggio in prima serata su Rai1. A rivelarlo è Dagospia, secondo cui Milly Carlucci avrebbe messo a segno un vero e proprio colpo da maestro.

Francesco Totti a Sognando Ballando con le Stelle

La partecipazione di Totti – reduce da un’apparizione in Russia – promette di accendere i riflettori sulla nuova versione del celebre dance show, pensata per celebrare i 20 anni di successi di Ballando con le Stelle. Il suo arrivo in studio, probabilmente per un’intervista esclusiva, è destinato a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori.

Un debutto con i fiocchi per Milly Carlucci, che ancora una volta dimostra di saper combinare con sapienza glamour, emozione e popolarità. Sognando Ballando con le Stelle non è solo un omaggio al format originale, ma anche un’occasione per innovare: durante il programma, infatti, verrà selezionata una nuova ballerina o un nuovo ballerino da inserire nel cast dei maestri per la prossima edizione.

Con il Pupone pronto a calcare – seppur brevemente – il palcoscenico della prima puntata, le aspettative salgono alle stelle. E Milly Carlucci, regina indiscussa del sabato sera di Rai1, promette altri nomi da urlo per rendere indimenticabile questo viaggio nel mondo del ballo.