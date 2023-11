Ospiti Verissimo, puntata sabato 4 novembre: Dayane Mello e l’amore tra due ex protagonisti di Amici, tutti i protagonisti

Il sabato è pronto ad accogliere la nuova puntata di Verissimo ed i suoi numerosi ospiti. Nel pomeriggio di oggi 4 novembre, non mancheranno i protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo che si racconteranno al cospetto di Silvia Toffanin, svelando aspetti della loro vita privata e non solo.

Ospiti Verissimo, puntata di sabato 4 novembre

Una carrellata di ospiti è pronta a scendere in campo nello studio di Verissimo, aprendo così il weekend in compagnia del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 a partire dalle ore 16.30.Quella di oggi sarà una puntata al femminile.

Silvia Toffanin inizierà con una intervista ad una vera e propria icona del cinema italiano: Monica Guerritore. Oltre a lei ci sarà anche un’ex concorrente molto discussa del Grande Fratello Vip, ovvero Dayane Mello. La modella si è raccontata nel suo primo libro dal titolo La bambina che dormiva sempre con la luce accesa, nel quale ripercorre la sua burrascosa vita.

Nel corso del talk del sabato, tra gli ospiti non mancherà una protagonista di Terra Amara. Questa settimana sarà la volta di Nazan Kesal, l’attrice turca che nella soap presta il volto al personaggio di Sevda.

E poi, in studio anche Carolina Marconi, ex gieffina, e la storia d’amore tra Isobel e Cricca, due ex protagonisti del talent show Amici di Maria De Filippi.

Spazio anche alla cronaca, con la storia di Mirella Gregori: in studio ci sarà la sorella Maria Antonietta, che da 40 anni cerca la verità sulla ragazzina misteriosamente scomparsa a Roma quando aveva appena 15 anni. E la sua storia si va a intrecciare inevitabilmente a quella di un’altra scomparsa misteriosa: Emanuela Orlandi.