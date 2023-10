Ospiti Verissimo, puntata sabato 21 ottobre: Basciano replica a Sophie, intervista in famiglia per un’ex Vippona

Questo sabato 21 ottobre, andrà in onda su Canale 5 il primo appuntamento del weekend con Verissimo, il rotocalco condotta da Silvia Toffanin. Dalle ore 16.30 una carrellata di ospiti ci terranno compagnia con le loro interviste ed i loro racconti di vita: chi saranno i protagonisti del pomeriggio odierno?

Ospiti Verissimo, puntata di sabato 21 ottobre

Nel primo appuntamento settimanale all’insegna di Verissimo, non mancheranno ospiti attesissimi, a partire da Alessandro Basciano. Deejay di mestiere, è conosciuto alle cronache rosa per essere l’ormai ex compagno di Sophie Codegoni. I due si sono conosciuti al GF Vip e da cinque mesi sono genitori della piccola Celine. La loro storia è però giunta al capolinea in modo piuttosto tumultuoso.

Dopo essere stata ospite la scorsa settimana ed aver rilasciato alcune dichiarazioni molto dure nei confronti di Basciano, quest’ultimo sarà oggi ospite per replicare e raccontare la sua verità.

A Verissimo sarà ospite anche Mauro Corona, in libreria con Le altalene e ospite fisso nel programma di Retequattro È sempre Cartabianca, il quale si racconterà al cospetto di Silvia Toffanin.

Dopo i precedenti ospiti di Terra Amara, questa volta sarà il turno di Esra Dermancıoğlu, che nella soap interpreta la perfida Behice.

Infine, intervista di famiglia per Milena Miconi, in studio a Verissimo con il marito Mauro e le due figlie.